Marsman gaat strijd bij Feyenoord met Bijlow aan: 'Spelen in De Kuip smaakt naar meer'

Nick Marsman is allesbehalve van plan om zich zo maar neer te leggen bij een rol als reservekeeper bij Feyenoord. "Uiteindelijk ben ik gekomen om de kans te krijgen om wedstrijden in De Kuip te spelen. Die heb ik gehad en dat smaakt naar meer'', zegt de geboren Zwollenaar.

De 29-jarige doelman gaat voor die ene plek onder de lat graag de concurrentiestrijd met eerste keeper Justin Bijlow aan. "Ik ga altijd de strijd aan met Justin en dat weet hij ook. Hij heeft het heel goed gedaan. Dat heeft iedereen gezien. Het is aan mij om hem het zo moeilijk mogelijk te maken. Daar wordt hij denk ik ook beter van. We zijn goed bezig om het uiterste uit elkaar te halen."

Marsman kwam vorig jaar, achter Kenneth Vermeer en Bijlow, als derde doelman naar De Kuip. Toch speelde hij vier wedstrijden in het eerste. Voor de competitie tegen PEC Zwolle (thuis, 1-0), Vitesse (uit, 0-0) en in de Europa League tegen Rangers FC (thuis, 2-2) en FC Porto (uit, 3-2).

De doelman erkent dat hij niet verwacht had zo veel minuten te maken. "Ja, uiteindelijk is het snel gegaan. Ik heb een aantal wedstrijden kunnen spelen en dat is heel mooi. En toen Kenneth wegging ben ik nog een plekje opgeschoven."

Geen voldoening

Marsman traint samen met Bijlow op het trainingsveld. De twee wisselen elkaar in de goal af. "Het voetbal waar je het echt voor doet, de partijvorm en de duels, mag niet. Het is een beetje behelpen. Het is conditioneel fit blijven. Dat is niet leuk en haal je niet je voldoening uit. Maar het raakt iedereen, dus ook ons. Wij moeten ook compenseren. Het is fit blijven en als we weer mogen, dan moet we er voor gaan."

In veel omringende landen, zoals Duitsland, Engeland en Italië wordt alweer gevoetbald. "Dat is wel zuur om te zien. Maar we begonnen in groepjes van twee en dat is nu al een groepje van tien. We kunnen alweer meer schieten op goal. Je gaat het alleen maar meer waarderen, denk ik. Dat zal straks ook zijn als we straks weer met publiek mogen spelen."

Bekijk hierboven het volledige interview met Nick Marsman.