Aboutaleb: 'Als je concerten bevloeit met alcohol wordt het ingewikkeld'

Op terrassen hebben horecaondernemers en hun klanten straks meer ruimte vanwege de kuchschermen die er komen. Aboutaleb is blij dat de versoepelingen sneller zijn gegaan dan gedacht. "De ruimte is niet van elastiek, de ruimte is wat je hebt en niet meer."

Hij is daarom blij dat hij met minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie de kuchschermen voor de horeca heeft bedacht. Hierdoor hebben ondernemers minder ruimte nodig op hun terras om meer tafels kwijt te kunnen. "De schermen zijn onderzocht en als valide beschouwd. Ze zijn door het RIVM overgenomen. Zo hoeft op terrassen de anderhalve meter niet in de gaten worden gehouden."

Ook de stadions zijn druk bezig plannen te maken om op anderhalve meter gasten te kunnen ontvangen.

"Het doet mij deugd om Van Merwijk zo enthousiast te zien. Ik denk dat de stadions vooral de ruimte moeten krijgen om het zo goed mogelijk te organiseren."

Ook het idee van Van Merwijk om gezinnen en huishoudens voorrang te geven, vindt Aboutaleb goed. "Dat is op zichzelf natuurlijk een heel goed idee. Dan kun je veel meer mensen binnenlaten. Maar het stavak wordt bijvoorbeeld moeilijk. We hebben nog wel een aanhang van Feyenoord die graag achter het doel staat, maar ik begin niet met de melding dat ik het ga verbieden."

Aboutaleb denkt dat de KNVB met regels komt over voetbalwedstrijden. Vooral over of en zo ja, hoeveel aanhangers van de uitspelende ploeg er aanwezig mogen zijn, zijn veel vragen. "Het is niet mijn intentie om vooraf te zeggen dat er geen uitsupporters mogen komen. Het is te snel om het nu te concluderen. We moeten de komende weken met elkaar in overleg. Uitsupporters zijn wat mij betreft welkom. Dat is toch het leukst."

Alcohol in het spel

Voor grote evenementen ziet de burgemeester nog wel wat obstakels. "Op concerten stormt iedereen naar voren en als je dat dan nog bevloeit met alcohol wordt het ingewikkeld. We moeten ook met de organisatoren praten of alcohol wel kan." Volgens de burgemeester is alcohol vaak een verdienmodel. "En als alcohol in het spel is, is niet aannemelijk dat de anderhalve meter wordt aangehouden."

Ook over een evenement als de marathon, durft Aboutaleb geen uitspraak te doen. "Ik weet niet of het door kan gaan, mensen langs de kant houden geen anderhalve meter afstand."

Veel moet nog worden uitgewerkt de komende periode, maar Aboutaleb kijkt wel goed terug op de afgelopen drie maanden. "Er zijn denk ik veel dingen goed gegaan, maar niet alles."

