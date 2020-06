Controversieel en openhartig: Marco Boogers spreekt na drie jaar over de 'enge voetbalwereld' en wil oude liefde FC Dordrecht adviseren

Drie jaar lang is Marco Boogers geen technisch manager meer bij FC Dordrecht. Even lang zweeg hij over de malaise binnen zijn club. Tot nu. Boogers spreekt lang over Dordt en over het 'enge wereldje' waar hij nooit meer wat mee te maken wil hebben. Of toch niet?

"Ok, ik doe het. Maar dan wel bij mijn bedrijf. Ik weet zeker dat je schrikt. Hoe is het mogelijk dat hij ook slaagt in het bedrijfsleven? Dat ga je denken. En op mijn manier hè? Tot volgende week."

Na lang aandringen wil Marco Boogers eindelijk praten over FC Dordrecht, de club die hij op 15 augustus 2017 verliet. Twintig jaar lang was hij verbonden aan de club: vier seizoenen als speler en zestien jaar als technisch manager. Sindsdien is hij één keer wezen kijken. Boogers is 'he-le-maal klaar met die enge wereld'. Hij is zich volledig gaan richten op zijn familiebedrijf QLS Fulfilment en Pakketdienst, prachtig gelegen aan het Dordtse water met uitzicht op de Spoorbrug. "In San Francisco hebben ze ook een brug, maar dit...dit is Dordrecht. Erasmusbrug? Rot toch op. Dordrecht. Dordrecht is de stad the place to be."

QLS Fulfilment is twintig jaar geleden opgericht door Boogers' vrouw Patricia. Inmiddels voeren zij samen de directie. Hun kinderen Demi en Quincy werken ook in het bedrijf dat ruim 200 medewerkers telt. Corona heeft veel slachtoffers gemaakt, maar niet in de pakketwereld. De omzet van QLS is de laatste maanden bijna verdubbeld. Boogers heeft meerdere panden en heeft laatst weer 10.000 vierkante meter grond gekocht om uit te breiden. Zijn belangrijkste bouwkundig adviseur? Ad Heijsman, jarenlang de algemeen directeur bij FC Dordrecht en nu weer terug bij Marco en Patricia Boogers.

Opa Boogers

"Opa! Gefeliciteerd hè", klinkt het regelmatig als Boogers een rondleiding geeft. Met een grote lach neemt hij de felicitaties in ontvangst. Een dag eerder is zijn eerste kleinkind geboren: Finn. "Ga ik straks achter de kinderen naar de eendjes. Tja, opa. Schitterend. Maar ja, is ook de laatste fase van je leven hè? Hierna komt er niks meer."

Tijdens zijn rondleiding zien we een bekend gezicht. Het is Inge, ruim vijftien jaar receptioniste bij FC Dordrecht. Ze werkt nu op de klantenafdeling bij QLS. Boogers glimt als ze zegt dat hij 'nog steeds dezelfde Marco is'.

Boogers: "Maar zo is het wel. Ik ga hier precies hetzelfde met de mensen om als bij FC Dordrecht. Alleen hier kan ik vrijuit spreken met de mensen. Lekt er niks uit. Want het is gênant dat je in het voetbal aan zoveel zielige mensen verantwoording moet afleggen. Kijk naar Johan Derksen. Het ligt allemaal zó gevoelig. Gaat Wilfred Genee ineens de advocaat van de duivel spelen. Zulke figuren werden in de Middeleeuwen op de brandstapel gegooid."

Boogers is groot fan van Veronica Inside. Het enige programma waar hij voor thuis blijft. Johan Derksen kent hij goed, omdat hij ooit Boogers' biografie De Koning van de Krommedijk uitbracht. René van der Gijp kent nog veel beter. Dordtenaren onder elkaar. Na de veelbesproken uitzending over racisme wist Boogers het zeker: Nooit zal hij meer een functie in het betaald voetbal willen bekleden.

"Als je mij vorige week had gevraagd of ik terug wilde keren, had ik misschien getwijfeld. Maar na 'Johan Derksen' is het klaar", zegt Boogers met vuur in z'n ogen. Voor de derde keer in het interview begint hij over Veronica Inside. "Waarom het bij mij zo diep zit? Omdat zo'n Genee, waar je dag en nacht samen mee werkt, lief en leed mee deelt... Je wint een televisiering of weet ik veel hoe zo'n ding heet. Álles doe je samen! En dan douwt zo'n mannetje, zo'n misselijkmakend, eng mannetje een mes in je rug. En daar heeft de voetbalwereld er te veel van."

Marco maakt mannen

Jarenlang was Boogers het boegbeeld van FC Dordrecht. Naast technisch manager was hij ook sponsor en talisman van veel jonge spelers. De Krommedijk was onder het bewind van Boogers jarenlang een duiventil van paradijsvogels, vechtend voor hun laatste kans in het profvoetbal. Vaak vlogen ze verder na een jaar, heel soms na twee jaar. Op naar een volgende bestemming. Jeffry Fortes niet. Hij was op 23-jarige leeftijd al rond met Kozakken Boys, toen hij een belletje waagde aan het adres van Boogers. Of hij alsjeblieft mocht meetrainen. Een dag later was hij welkom, twee weken later tekende hij een contract voor twee jaar met een optie voor nog een jaar.

In het promotiejaar stonden er allemaal leiders in het veld. Jeffry Fortes

"Marco is cruciaal geweest. Voor mij, maar ook voor heel veel andere spelers", blikt Fortes terug op zijn vijf jaar bij FC Dordrecht. "Je moet wel tegen zijn persoonlijkheid kunnen. Hij is keihard, maar goudeerlijk. En onder zijn leiding zag je elftallen altijd groeien in het seizoen. Omdat hij van jonge jongens echte mannen maakte. Leiders. In ons jaar van de promotie stonden er allemaal leiders in het veld."

Samen drinken

18 mei 2014. FC Dordrecht verslaat Sparta met 3-1 en promoveert naar de eredivisie. Een elftal dat pas laat in de voorbereiding vorm kreeg. Zoals het altijd ging onder Boogers. Loerend op dat ene buitenkansje, net als hij vroeger als spits deed. Iliass Haddad kreeg problemen bij CSKA Sofia en vluchtte in september naar zijn geboortestad. Boogers kreeg een telefoontje van Jan Boskamp. 'Die Marvin Peersman moet je nemen. Belgisch jeugdinternational. Transfervrij. Goed ventje.' En in de winterstop haalde Boogers zes nieuwe spelers, onder wie Robin Gosens en William Troost-Ekong. Momenteel basisspeler in de Italiaanse Serie A.

Samen met Harry van den Ham (inmiddels teruggekeerd als trainer van FC Dordrecht) bouwde Boogers aan een hecht team. Na iedere wedstrijd moest de selectie samen naar boven. Bier drinken. Of een vieux cola light in het geval van Boogers. "Dan leer je elkaar kennen. Dan weet je wat nodig hebt van elkaar. Elkaars emotie. Het hele leven draait daarom. Samen. Verbinden", reageert Boogers fel.

Hier hamert Boogers ook op tijdens zijn afsluitende speech van het seizoen. De selectie van FC Dordrecht komt twee dagen na de promotie bij elkaar op een boot. En Boogers - met gebroken middenvoetsbeentje, want te hard gefeest - neemt het woord. "Kijk nou jongens. Wie waren jullie? Nul wedstrijden met elkaar gespeeld. Maar kijk even. Jullie culturen. Turken, Marokkanen, Kaapverdianen, Antillianen, Surinamers, Congolezen, Ghanezen, Nigerianen, Nederlanders en een halve Duitser (Robin Gosens, red.). Dit hebben jullie met elkaar gedaan. Jullie stelden eigenlijk helemaal niets voor. Maar door urenlang ook 's-avonds met elkaar te zitten, hebben jullie dit samen gedaan."

Niet alleen voor spelers is FC Dordrecht een springplank. Ook voor trainers. Na de promotie vertrekt Harry van den Ham als assistent naar FC Utrecht. Marco Boogers stelt Ernie Brandts aan, die begint aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in de eredivisie. De resultaten blijven uit. Na een half jaar ontslaat Boogers hem. En dat steekt nog steeds. "Ernie Brandts is de grootste fout in m'n leven geweest. Na zijn ontslag had ik moeten stoppen. Deze man kon er totaal niks aan doen. Ik heb hem geslachtofferd, omdat ík de verkeerde keuze had gemaakt. Dat verdiende hij niet. De hele tijd hamer ik er op dat je mensen in hun waarde moet laten. En dan doe ik het zelf verkeerd. Dat doet echt pijn. Meen ik echt. Nooit heb ik hem sindsdien meer gesproken."

Vanaf dat moment verliest Boogers het plezier bij FC Dordrecht. Eerder al waren in een tijdsbestek van twee jaar zijn voetbalvrienden Theo Bos en Paul Beijersbergen overleden en nu moet hij vaak alleen naar wedstrijden toe. Na de degradatie uit de eredivisie wil Boogers stoppen, maar hij kan het niet. Ratio verliest van clubliefde. Net als de aanstelling van Brandts kan hij het zichzelf nog altijd niet vergeven dat hij toen niet stopte. "Toen was ik echt narcistisch. Ik had een begroting van twee ton, maar ik dacht dat ik een goed elftal kon neerzetten voor een gevulde koek. Na de promotie had ik moeten stoppen. Ik was er klaar mee. Eigenlijk heb ik spijt dat ik alle mensen lastig heb gevallen met mijzelf. Ik had het met iedereen gehad en zij met mij. Zelfs de vogels keken mij niet meer aan."

Vrijdagavond is tegenwoordig de vaste vriendenavond voor Boogers. En die speelt zich niet af aan de Krommedijk. Sterker nog, hij is totaal niet bezig met de wedstrijd. "Ik kijk op zaterdagochtend wel naar de uitslagen. Op vrijdagavond trek ik een cola light open, beetje vieux erbij...heerlijk. Die spelers ken ik niet eens meer."

Zwijgen is voorbij

Het is de grote mond die nog altijd uit het kleine hart spreekt, dat sneller klopt als het over FC Dordrecht gaat. Vier jaar lang heeft hij afstand van de club genomen. Heeft hij zich stil gehouden. Nu is hij op het punt beland om zijn mening te ventileren. "Ik zie dit niet meer als een Dordtse club. Het is een volksclub. Het is wie kent ons. Als je denkt dat je er als sponsor geld kan verdienen, is het ergens fout gegaan met je. Je moet God op je blote knieën danken als je überhaupt een euro verdient. Er zitten nog maar 500 betalende toeschouwers. Nee, ik zeg niet dat het anders moet. Ik constateer dat het niet goed is."

Sportief speelt Dordrecht al jaren geen rol van betekenis meer, er worden geen spelers verkocht en de publieke belangstelling neemt af. Volgens Boogers heeft dat alles te maken met een gebrek aan voetbalkennis binnen de clubleiding. "Dordt krijgt van mij op dit moment niet meer dan een 4. En dan zit ik nog hoog. Heel hoog. Ik weet dat mensen heel erg hun best doen. Dat waardeer ik. Respecteer ik. Grandioos. Maar dat betekent niet dat je het goed doet."

Feyenoord-pyama van De Zeeuw

Boogers doelt met name op Hans de Zeeuw. Sinds november 2015 is hij algemeen directeur van FC Dordrecht. Ze werkten ook kort samen, maar dat klikte niet. Boogers verwijt De Zeeuw onder andere een te nederige houding richting Feyenoord op het gebied van de onderlinge samenwerking. "Ik heb destijds ook gesproken met Martin van Geel (toenmalig technisch directeur van Feyenoord, red.). Hij zei: 'Wij gaan dit doen en jullie doen dat.' Ik antwoordde: 'De koffie was lekker, Martin. We houden contact hè...' Ik was één dag weg en ze hadden een samenwerking met Feyenoord. Een hele verkeerde keuze. Maar Hans wilde zó graag. Hij slaapt in een Feyenoord-pyama. Dat durf ik zwart op wit vast te leggen. Een hele slechte eigenschap."

Hans de Zeeuw. Boogers waardeert zijn inzet voor FC Dordrecht. "Alleen maar respect dat hij zich hard maakt voor de club." Maar voetbalinhoudelijk valt er volgens hem op z'n zachtst gezegd wel wat aan te merken. Boogers: "Hans moet zich helemaal niet met voetbal bemoeien. Ga gewoon die club leiden. Hij weet he-le-maal niks van voetbal. Dat is een feitelijke constatering. Hij weet niet dat de bal rond is. Logisch, want het is zijn vak niet. Ik waardeer de tijd die hij erin steekt. Dat er überhaupt nog zo'n gek is die zijn tijd wil besteden aan de gifbelt waar ze nu zitten. Maar er zit te weinig knowhow qua voetbal binnen Dordt."

Inmiddels is Harry van den Ham verantwoordelijk voor het technisch beleid bij FC Dordrecht. Even deed De Zeeuw het zelf, toen Peter Drijver in de zomer van 2019 opstapte als technisch manager. Alleen al bij het noemen van de naam van Peter Drijver begint Boogers te lachen. "Ja,ehm...dat is toch niet serieus? Dat is clown Bassie. Die kan ik toch niet serieus nemen? Die liet ik bij mij de formuliertjes invullen."

Nooit wil Boogers meer officieel terugkeren in de voetballerij. Wel is hij bereid om eens om de tafel te gaan zitten met Hans de Zeeuw. Puur om hem te adviseren. Als we dit voorleggen aan De Zeeuw reageert hij sportief. Ook op de verwijten van Boogers. De Zeeuw: "Ik drink graag een kop koffie met Marco. Het klopt dat ik een groot Feyenoord-volger ben, maar als we tegen elkaar spelen in de beker juich ik echt voor FC Dordrecht. En die sportieve samenwerking met Feyenoord kwam alleen maar omdat we het anders financieel niet konden bolwerken. Marco heeft m'n nummer en ik hoop echt dat we op een normale manier een bak koffie kunnen doen. No problem at all."

Overigens wordt volgende week bekend dat FC Dordrecht met een andere eredivisieclub zal gaan samenwerken.

Met het vastleggen van een aantal redelijk ervaren spelers als Kevin Jansen, Arsenio Valpoort en Julius Bliek hoopt FC Dordrecht in het nieuwe seizoen eindelijk weer een rol van betekenis te kunnen spelen. Op de lange termijn wordt het volgens Boogers 'een moeilijk verhaal.' Het nieuwe stadion zal bijvoorbeeld niet komen. Jarenlang werd dit gezien als de reddingsboei van FC Dordrecht. Nog één keer komt Boogers terug op verbinding. "Dordtenaren zijn een chauvinistisch volkje. Gaat het goed staan ze er. Gaat het slecht laten ze je relatief snel vallen. Je moet een basis creëren van echte Dordtenaren bij elkaar. Een wij-gevoel creëren naar je supporters. Met elkaar red je dan de club. En dan interesseert het mij niet wat Hans vindt. Of wat Harry vindt. Niemand is belangrijk. Ik ook niet. Het gaat om FC Dordrecht."

Boogers snapt 'zijn jongens'

Boogers staat op. "Niks meer te vragen? Nee? Schrijf wel op dat dit echt geen open sollicitatie is, hè?"

Hij kijkt op zijn telefoon. En lacht. "Hier, moet je kijken." Via Snapchat laat hij allerlei smileys met hartjes zien. "Gefeliciteerd opa. Geniet ervan." Afzender is oud-speler Everon Pisas. "Mooi man. En ik kan je er nog honderd laten zien. Blijven toch wel echt mijn jongens."

