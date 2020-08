Goed nieuws van de GGD: iedereen kan weer snel coronatest krijgen

"Op dit moment zitten we rond de 1500 aanvragen en kunnen we ook ongeveer 1500 mensen testen. Gisteren hadden we voor vandaag nog vijftig procent plek", zegt Boelsums maandagmorgen.

De afgelopen tijd moesten mensen soms dagen wachten voor ze getest konden worden. Dat kwam volgens de arts door een combinatie van factoren. Een belangrijke is natuurlijk de stijging in het aantal besmettingen, vooral in Rotterdam, waardoor ook het aantal testaanvragen toeneemt. Ook de capaciteit bij de laboratoria en het tekort aan personeel bij de GGD spelen een rol.

Voortaan zelf je contacten bellen

De GGD is inmiddels ook overgestapt op een nieuwe strategie voor bron- en contactonderzoek. Dat was al langer het plan en valt nu toevallig samen met de stijging van het aantal besmettingen.

Ook in dit geval is het tekort aan personeel van invloed. Boelsums: "Dat betekent dat we alle mensen die positief zijn getest nog steeds binnen 24 uur op de hoogte brengen van de uitslag en hen een korte uitleg geven. Daarbij vragen we ze de nauwe contacten zelf te informeren over dat ze risico hebben gelopen." Dat betekent dus dat de meeste mensen die besmet zijn zelf hun contactonderzoek moeten doen.

Bij 'risicosituaties' doet de GGD het nog wel zelf. Het gaat dan om besmette mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken of evenementen organiseren. De GGD Rotterdam-Rijnmond krijgt daarbij soms hulp van collega-GGD's in het land.

Om het in de toekomst weer meer zelf te kunnen doen, wordt nieuw personeel aangetrokken en getraind. Nu zijn er ongeveer vijftig werknemers beschikbaar voor het bron- en contactonderzoek. Dat moeten er ongeveer dubbel zo veel worden in september, want dan wil de GGD ook het aantal tests fors opvoeren naar vierduizend per dag.