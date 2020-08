Adil Auassar blijft na spelerscarrière als jeugdtrainer bij Sparta

Auassar bereidt zich momenteel voor op zijn derde seizoen bij Sparta en is niet van plan om weg te gaan uit Spangen. "In de voetballerij kan je dingen niet plannen, maar als je heel reëel bent is dit mijn laatste club", vertelt de 33-jarige middenvelder. "Ik ben ook niet op zoek naar iets anders. Ik woon hier ook in de buurt en mijn kids gaan hier naar de crèche".

De aanvoerder van Sparta is al een tijdje bezig om zich voor te bereiden op een toekomst in het trainersvak. "Ik heb al twee trainersdiploma's binnen en moet er nog twee behalen. Die kans krijg ik hier bij Sparta."

Prikkel nodig

Auassar drinkt geen alcohol, maar is net als rode wijn. Ook op late leeftijd nog goed. Zelf denkt hij dat dat komt door zijn ervaring. "Bepaalde spelsituaties zie ik nu beter aankomen dan vroeger en ik kan mijn energie beter verdelen", laat de middenvelder weten. "In mijn eerste jaar had ik best moeite om mij te motiveren. Ik was de stadions van bijvoorbeeld Telstar niet meer gewend. Miste de prikkel van de eredivisie. Ik heb daar veel over gesproken met de trainer en mijzelf tijdens de nacompetitie ingeprent dat ik dat niet nóg een seizoen wilde. Het was een enorm leerzaam seizoen."

Daarnaast is Auassar een belangrijke mentor bij Sparta. Hij praat veel met zijn medespelers en probeert een voorbeeld te zijn voor de jonge Spartanen. Vaak op een opbouwende positieve manier, maar soms ook keihard. "Je voetbalt voor je brood, voor je kinderen, voor je toekomst", zegt hij. "Als je wil gaan lopen klieren moet je dat bij de amateurs gaan doen en niet bij ons."

Marokkaans rolmodel

Ook buiten het veld is Auassar zich als succesvolle Marokkaanse Nederlander bewust van zijn voorbeeldfunctie. Geregeld komen er kinderen aan de deur bij zijn woning in Hendrik-Ido Ambacht. Met afkeer volgt hij de ongeregeldheden van rellende Marokkaanse jongeren. Zelf was hij absoluut niet zo. "Ik was best wel een mietje vroeger", zegt hij. "Maar dit kán gewoon niet. Dat het verveling zou zijn, gaat er bij mij niet in. Ik denk dat er mensen zijn die niet geholpen kunnen worden."

Auassar vervolgt: "Zijn het wel allemaal Marokkanen die daar op straat zijn? Maar het is wel zonde dat het er voor zorgt dat Marokkanen hierdoor een slechtere naam krijgen. Maar als je hierdoor alle Marokkanen over dezelfde kam gaat scheren, spreekt dat ook niet voor je. Voer voor Wilders en Baudet? Die namen neem ik persoonlijk niet serieus."

Sparta - NAC

Auassar speelt met Sparta nog drie oefenwedstrijden voordat het Eredivisieseizoen weer begint. De eerstvolgende van deze oefenpotjes is zaterdag op Het Kasteel tegen NAC. Sparta start de competitie op zondag 13 september met een thuiswedstrijd tegen Ajax.

