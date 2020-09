Oogarts waarschuwt voor ontsmettingspompjes op ooghoogte van kinderen: 'Vreet vitale cellen kapot'

Bijna overal waar je binnenstapt staat tegenwoordig een pompje reinigingsgel of alcohol klaar om de handen te ontsmetten in de strijd tegen het coronavirus. Maar die middeltjes zijn niet zonder gevaar, zeker voor kinderen. "Als het in je ogen komt, kan dat desastreus zijn", waarschuwt oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam.

De oogarts heeft al een aantal patiëntjes gehad, met name kinderen, die het ontsmettingsapparaat als speeltje zien. Als ze op zo'n drukknopje voor handgel duwen kan het via de handen in de ogen komen, soms zelfs direct in het oog. Maar in de middeltjes zit vaak meer dan 70 procent alcohol, dat geeft een chemische verbranding in de ogen, legt De Faber uit.

"In winkelcentra staan vaak pompjes met een pedaaltje, daarbij komt het middel vaak met kracht uit zo'n container. Voor volwassenen staat het op handhoogte, maar voor kinderen op ooghoogte", schetst de oogarts. "Ze willen laten zien hoe goed ze zich aan de coronaregels houden, maar het is geen speelgoed."

'Vreet cellen kapot'

Als een kind ontsmettingsmiddel in de ogen krijgt, moet je het zo snel mogelijk spoelen en direct naar de spoedeisende hulp. "Die 70, soms 80 procent alcohol vreet binnen een paar minuten vitale cellen van het oppervlakte van je oog kapot. Dat krijg je niet zomaar gerepareerd", zegt De Faber.

De klachten zijn ontzettende pijn en vaak een rood gezwollen oog. Dat laatste maakt het lastig om ogen snel uit te spoelen. "Kindjes die je op dat moment niet goed kunt onderzoeken, moet je met spoed onder narcose brengen om dat spul zo snel mogelijk weg te spoelen of weg te schaven. Elke dag worden tienduizend cellen gemaakt om het oog te bedekken met een beschermingslaagje. Als die cellen kapot zijn, kun je blind worden. Kinderen onder de 7 jaar kunnen een lui oog krijgen", waarschuwt de arts.

Mocht het in een winkelcentrum of tijdens boodschappen doen gebeuren, adviseert De Faber om meteen een flesje water bij de supermarkt te pakken. "Leg het kind op de grond, spoelen en dat kind moet direct op de spoedeisende hulp of huisartsenpost behandeld worden."