Joost Eerdmans kon niet meer leven met extreem gedrag van Baudet: 'Ik ben een fatsoenlijke rechtse rakker'

"Hij ging zich steeds extremer gedragen. Hij begon steeds meer om zich heen te schreeuwen: het moet op mijn manier; my way or the high way." Dat zegt Joost Eerdmans een dag na zijn beslissing om zijn lidmaatschap bij Forum voor Democratie (FvD) op te zeggen. Hij kon zich naar eigen zeggen niet meer verenigen met voorman Thierry Baudet, die volgens Eerdmans niet met kritiek om kan gaan.

Het kan je niet ontgaan zijn. Sinds de racistische en antisemitische berichten die uitlekten uit een app-groep van de jongerentak van FvD is alles en iedereen boos op elkaar. Lijsttrekker en partijvoorzitter Thierry Baudet zou zich terugtrekken, toen weer niet. Nu wil hij een boedelscheiding tussen zijn medestanders en zijn tegenstanders binnen de partij.

Een van die tegenstanders is Joost Eerdmans. De Leefbaar Rotterdam-fractievoorzitter maakte donderdagavond bekend dat hij zijn lidmaatschap bij Forum opzegt. Hij kan de extreme uitspraken van FvD-oprichter Baudet niet langer door de vingers zien, zegt hij.

"Ik ben moe en teleurgesteld, maar ook wel opgelucht dat ik die keuze zo heb gemaakt", zegt Eerdmans. "Het is gewoon heel jammer, maar het is ook de beste keuze als ik in de spiegel kijk, want ik wil gewoon niet bij een club horen waar dat soort extreme opvattingen eigenlijk gewoon worden bedekt en niet worden aangepakt."

'Wappies'

"Ik ben misschien gewoon een fatsoenlijke rechtse rakker. Zo word ik wel eens omschreven. Dat is waar mensen behoefte aan hebben; mensen die zeggen waar het op staat, zoals bij Leefbaar Rotterdam. Zonder wappies en gekke dingen eromheen." Eerdmans doelt mede op Baudets ontkenning van corona. "Daar moet je gewoon mee stoppen", heeft Eerdmans tegen Baudet gezegd.

Eerdmans zegt dat hij zich al langer ergerde aan Baudet, maar dat een etentje met een deel van de top-10 van de kandidatenlijst, vorige week vrijdag, het begin van het einde was. "Er waren al vaker extreme opvattingen, maar daarvan dacht je: dat is een overdrijving. Niet waarin ik me thuis voel, maar meent hij het nu echt? Nu waren de uitspraken echt over de rand. De emoties liepen hoog op."

Een dag na het etentje publiceert Het Parool over extreme uitspraken van de jongerentak van de partij (JFVD). Leden blijken in app-groepen antisemitische en homofobe opmerkingen te plaatsen. Het royeren van Baudet gaat hem dan nog te ver; een stap terugdoen is voldoende, als hij de uitspraken afkeurt.

"Maar toen hij een dag later eigenlijk iedereen verraste en voor lul zette door uit het niets toch naar voren te stappen, dacht ik: 1; wat is dit voor gedrag, om het in je eentje zo te doen? en 2; je blijkt dus niet schoon schip te gaan maken in een partij waar aantoonbaar extreemrechtse types zitten op de jongerenafdeling." Die optelsom zorgt er uiteindelijk voor dat Eerdmans besloot niet langer bij de partij te willen horen.

Kaping

Ondertussen is er nog iets gaande. Volgens Eerdmans was het bestuur nog aan het vergaderen over een nieuw plan - Baudet heeft inmiddels aangegeven zich te willen terugtrekken - als Baudet het IT-systeem en de sociale media kaapt en zich blijkbaar heeft bedacht. "Hij wist precies wat hij aan het doen was", blikt Eerdmans terug.

Ook Nicki Pouw-Verweij, Annabel Nanninga en Eva Vlaardingerbroek besluiten daarop te stoppen bij FvD. "Het is niet geworden wat wij dachten dat het zou zijn, met iemand die snapt dat er echt moet worden ingegrepen als je mensen hebt die het nazidom verheerlijken of extreemrechtse theorieën of complotten aanhangen. Ik wil daar niet bij horen. Ik geloof niet in complotten."

Wat Eerdmans nu gaat doen? Een eigen partij oprichten misschien met de andere opgestapte FvD'ers? "Dat zou kunnen. We kunnen daar voor kiezen, maar ik denk op dit moment dat ik alles op me af wil laten komen, me even berust en kijk wat ik moet doen. Voor nu is het vooral de teleurstelling die ik heb." Eerdmans moet dan voor 5 december beslissen om nog aan de verkiezingen mee te kunnen doen. Hij zou sowieso wel weer een plekje in de Rotterdamse raad willen innemen, maar niet als voorman van Leefbaar Rotterdam. En een toekomstige samenwerking met Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam, zoals bij eerdere verkiezingen? "Die deur is dicht."



Luister hieronder het hele gesprek met Joost Eerdmans terug