Podcast Feyenoord: 'De boel was tegen CSKA Moskou weer goed dichtgemetseld'

Waarom moet Marcos Senesi 'Mister Feyenoord' worden? Was de rode kaart voor Nicolai Jørgensen tegen CSKA Moskou terecht? En was Feyenoord nou zo goed of was de Russische tegenstander in de Europa League juist matig?

Dennis van Eersel, Ruud van Os en Frank Stout praten hierover in een nieuwe Podcast Feyenoord, een dag na het knappe 0-0 gelijkspel van Feyenoord in Rusland. Eén ding is zeker: de Rotterdammers liggen op koers voor overwintering in Europa. "Feyenoord heeft het volledig in eigen hand."

De ploeg van trainer Dick Advocaat staat verdienstelijk tweede in de groep met koploper Dinamo Zagreb, Wolfsberger AC en CSKA Moskou. Met tien man hield Feyenoord stand in de Russische hoofdstad. Een punt dat een beetje voelde als een overwinning. "Feyenoord staat op het punt om te overwinteren in Europa, dat is wel een overwinning."

Feyenoord hield zelfs vrij eenvoudig stand bij CSKA Moskou, ook toen Jørgensen rood kreeg (twee keer geel). "In de tweede helft was het tegenhouden, maar net als in Zagreb (Dinamo Zagreb - Feyenoord, red.) had je een kans om eindelijk weer een Europese uitwedstrijd te winnen. Maar Feyenoord staat er geweldig voor."

Collectief

Feyenoord won zonder echte uitblinkers in Rusland. "Dit was een resultaat van het collectief. Niemand scoorde een onvoldoende, er sprong niemand bovenuit. Maar de vier verdedigers scoorden wel een dikke voldoende. Feyenoord hield stand zonder grote kansen weg te geven, dat betekent dat de boel weer goed dichtgemetseld was."

Marcos Senesi maakt al maanden indruk bij Feyenoord. Ook tegen CSKA Moskou weer. Uiteindelijk wil de Rotterdamse club cashen voor de Argentijn, al zien de heren in Podcast Feyenoord hem liever heel lang in de Kuip spelen. "Een 'Mister Feyenoord', uitgroeien tot een nieuwe Rinus Israel of Theo Laseroms. Dat is heel naief, dat weet ik ook wel."

Natuurlijk ging het in de podcast ook over Jørgensen, die voor hij rood kreeg een enorme kans miste vlak voor het doel. Hij ging met zijn verkeerde been naar de bal. "Een spits op dat niveau heeft ook een linkerbeen. Als hij met links naar die bal gaat zit ie gewoon. Van een spits van Feyenoord mag je verwachten dat hij die bal ook met zijn verkeerde been in kan tikken."

