FC Rijnmond Podcast: 'Op dit moment niet meer verwachten van Feyenoord'

Een felle discussie over het 1-1 gelijkspel van Feyenoord tegen FC Utrecht. Presentator Frank Stout, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en verslaggever Jan Jaap Pruysen hadden daarover genoeg te bespreken in de FC Rijnmond Podcast.

"Als je heel reëel kijkt en ziet wat er per week wegvalt, dan kan je op dit moment niet meer verwachten", zegt Bischop over Feyenoord. "Sommige spelers hebben baat bij dat er een elftal staat dat ingespeeld is of automatisme heeft. Nu staan er spelers die nooit met elkaar spelen."

Bischop vraagt zich af of Feyenoord zwaar onder haar niveau heeft gespeeld. "Maar soms moet je met een bepaalde context naar iets kijken", legt de Feyenoord-watcher uit. "Feyenoord heeft tegen FC Utrecht geen voldoende gehaald", vindt Stout.

'Sparta staat er prima voor'

Op de late zondagavond verloor Sparta nipt van PSV (1-0). Volgens de mannen van de FC Rijnmond Podcast heeft de Kasteelclub het desondanks de nederlaag goed voor elkaar.

"Van de zeven clubs hoogst spelende clubs heeft Sparta er al zes gehad", zegt Stout. Sparta is op dit moment de nummer tien van de eredivisie met negen punten uit tien duels. "En de wedstrijden die Sparta moest winnen, won de club glansrijk. Volgens mij staat Sparta er prima voor", zegt Pruysen.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!