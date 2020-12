'Besluit om winkels eerder te sluiten, doet zeer'

Ze reageert daarmee op het besluit van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat de winkels vrijdag om 18.00 moeten sluiten. De maatregel wordt genomen om de drukte te beperken. De burgemeester heeft de afgelopen dagen overlegd met de winkeliers en met de politie. De winkeliers wilden om 19:00 uur dicht, de politie wilde dat de winkels om 17:00 uur zouden sluiten. Aboutaleb is daar tussen gaan zitten.

"Wij hebben vooral ingezet op het oprekken van de openingstijden om zo maximale spreiding te bewerkstelligen", zegt Van Elsacker. "Een alternatief zou kunnen zijn dat de winkels iedere dag om 19 uur sluiten zodat het voor de consument duidelijk is. Kennelijk vraagt de aanpak om de jeugdige bezoeker te managen op dit moment teveel van de handhavende diensten die vele uitdagingen kennen in deze tijd en dat zullen we respecteren. Voor ons staat verantwoord winkelen voor bezoekers én medewerkers in de winkels op de eerste plaats. Hier blijven we ons voor inzetten."

Eerder liet Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht, weten een speciaal team in de arm te hebben genomen om de drukte van afgelopen Black Friday te voorkomen. Ook het afgelopen weekeinde moesten winkels in het centrum van Rotterdam en Dordrecht eerder dicht vanwege ‘onverantwoorde drukte’.