VIDEO: Honderden, misschien wel duizenden supporters met vuurwerk bij de Kuip

Ondanks een verbod hebben veel Feyenoordsupporters zich donderdagavond verzameld bij de Kuip in Rotterdam-Zuid. Volgens verslaggever Sinclair Bischop ging het om 'honderden, misschien wel duizenden supporters'. Ze hadden vuurwerk en fakkels bij zich. Er was veel politie en ME op de been, maar er zou niet zijn opgetreden.