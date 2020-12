Demonstratie bij stadhuis in Rotterdam tegen strenger coronabeleid: 'Rutte rot op'

"Rutte rot op", klinkt het in koor op de Coolsingel. Een paar honderd demonstranten hebben zich voor het stadhuis in Rotterdam verzameld. Ze protesteren daar tegen de verscherpte coronamaatregelen van het kabinet-Rutte.

Verslaggever Tenny Tenzer noemt het een 'vreemdzaam burgeriniatief'. Achter het Stadhuis is een vuurwerkbom ontploft, maar de protesten verlopen verder rustig, al wordt de anderhalve meter niet nageleefd. Een handvol mensen schreeuwt af en toe een paar leuzen.

"Ik ben het er niet mee eens", zegt een van de aanwezigen. "Ik vind dat er te sterk gekeken wordt naar het aantal besmettingen en niet naar het aantal daadwerkelijk zieken. En op basis daarvan vind ik dat er veel te zware maatregelen worden genomen."

"Ik weet niet of deze demonstratie iets gaat helpen", vervolgt hij. "Maar als je hier niet staat, weet je zeker dat het niet helpt."

Om zich heen ziet hij "een mengelmoes" van demonstranten. "Van kantoormensen tot personen uit de dance-scene." De demonstratie verloopt vreedzaam. En dat moet ook zo blijven, zegt hij. "Als de politie zegt dat we weg moeten gaan, doen we dat."

Een groot deel van de mensen keert huiswaarts. "Het is niet wat ik ervan had verwacht", zegt een vertrekkende demonstrant. Een andere betoger vertrekt ook. "Ik had een stil protest verwacht, dat voelt voor mij beter. Je stem laten horen met inhoud dat vind ik wel belangrijk. Daar hoeft niet te veel volume achter te zitten. We gaan nu ook weg, dat ik niet voor niks."