Crisisbeheerser na persconferentie: 'Het is allemaal perspectiefloos'

"De premier zegt onmacht, moedeloosheid en frustratie te voelen. Maar de vraag is of dat ook echt zo gevoeld wordt. Hij heeft tien keer het woord 'samen' gezegd; 'We moeten het samen doen'. Waar ik op dat moment aan moest denken is het bericht dat ik gisteren las waarin stond dat een 87-jarige man van het balkon sprong vanwege moedeloosheid omdat hij inmiddels voor de derde keer in een lockdownsituatie terechtkwam. Dit is niet een geval op zich. Dit staat symbool voor duizenden gezinnen die nu weer troosteloos op de bank zitten en het niet meer zien zitten. Met alle consequenties van dien."

Avondklok

De discussie over een mogelijke avondklok vindt Ludden een onnodige vertraging in een moeilijk besluit. "Wat mij enorm verbaasd is dat je dat daar een advies voor nodig hebt van het Outbreak Management Team. Er is natuurlijk niet een medische wetenschapsbenadering voor nodig om dit besluit te nemen. Als je een moedige bestuurder bent, dan kun je dat besluit ook nemen als je dat belangrijk vindt."

Strakker organiseren

In de persconferentie werd gesproken over het mogelijk eerder heropenen van de basisscholen en de kinderopvang. Volgens Ludden moet Nederland een voorbeeld nemen aan België en de coronamaatregelen op scholen strakker organiseren: "Afstand bewaren, mondkapjes op, strengere controles in de scholen. Als je dat goed aanpakt, dan zou er in de scholen weer meer mogelijk zijn."

"Ik mis eigenlijk elke creatieve, innovatieve oplossing van het kabinet om ofwel de horeca, ofwel het onderwijs weer een klein beetje perspectief te bieden om de zaak op gang te krijgen. Het is allemaal perspectiefloos."

Ook in winkels en de horeca zou volgens Ludden met een strakker deurbeleid meer mogelijk zijn."Alleen men is erg bevreesd dat er weer wat meer beweging op gang komt. Maar volgens mij is het nog helemaal niet aangetoond dat die besmettingen in winkels plaatsvinden."

Kan GGD massatesten aan?

Ludden vraagt zich ook af of de GGD'en het massaal testen in bijvoorbeeld Lansingerland en Rotterdam-Charlois wel aankunnen. "Ze zitten met het vaccinatieprogramma, met het reguliere testbeleid, met het bron- en contactonderzoek. Dan krijg je al deze testen erbij. Dat is een gigantische inspanning."

"Bovendien is dat niet een eenmalige kwestie. Je kunt een keer een bevolkingsgroep testen in Lansingerland en dan heb je zicht op of die Britse variant er is. Maar eigenlijk moet je dan de week erna weer testen en een week later weer. Anders heeft het niet zoveel effect. De impact die dat heeft op een gemeenschap is natuurlijk enorm. Ik ben ook heel benieuwd naar het opkomstpercentage van de inwoners die zich laten testen."

Zorgen

"Ik was als crisis-analist tot aan vandaag wel redelijk mild, maar ik begin me toch wel steeds meer zorgen te maken." Volgens Ludden hebben hele grote groepen mensen in de samenleving last van onjuiste, onzorgvuldige, ontijdige en onvolledige informatievoorziening.

"Dat komt de crisisbesluitvorming van het kabinet niet ten goede. We blijven maar sturen op de zorgcijfers. De kamer heeft pas in december gevraagd om in beeld te brengen wat de brede maatschappelijke gevolgen zijn op het gebied van faillissementen, werkloosheidscijfers, geestelijke gezondheidszorg, etcetera. Het leed waar we momenteel niet de camera opzetten is dusdanig groot dat we die rekening binnen korte termijn alsnog gepresenteerd krijgen."

Daarnaast maakt Ludden zich zorgen over de crisisstructuur en de deskundigen die Nederland adviseren in deze crisis. "We zien dat het superioriteitsdenken van de medische wetenschap allesbepalend is in deze crisis. Men deelt geen tegengeluid van andere deskundigen zoals de economen. Ook is de crisisstructuur waarin we in Nederland me werken wel geschikt voor kortstondige rampenbestrijding, maar absoluut niet toegespitst is op complexe sluimerende crises."