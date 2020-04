Horeca-ondernemers woedend: 'Er wordt ons geen perspectief geboden'

Rotterdammer Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland is woedend. "Geen woord over de horeca, ze bieden ons geen enkel perspectief." Willemsen reageert op de persconferentie van Rutte van dinsdagavond over de versoepeling van de corona-maatregelen.

Willemsen is eigenaar van meerdere horecazaken, zoals cafe De Pui in Kralingen en Melief Bender in het Rotterdamse centrum.

De versoepelingen raken voornamelijk het basisonderwijs, de sportclubs en enkele contactberoepen, zoals tandartsen. De horeca had op meer gehoopt. Een dag voor de persconferentie voerden horeca-ondernemers nog actie om aandacht te vragen voor de hard getroffen sector.

Bizar

Willemsen: "Ik begrijp dat de sluiting om medische redenen wordt verlengd, maar ik begrijp niet dat er met geen woord over de horeca wordt gerept. Wij betalen iedere dag 30 procent van de kosten en onze medewerkers voor 100 procent. Geef ons perspectief. Of wees duidelijk en zeg dat je ons niet gaat helpen. Nu kunnen we weer drie weken in de wachtkamer. Ik vind het bizar."