'Olie opruimen in Botlekgebied duurt nog weken'

"Het is een kwestie van weken voor de olie weg is", zegt havenmeester René de Vries maandagochtend op Radio Rijnmond. Afgelopen weekeinde botste een schip tegen een steiger, waardoor er 220 ton stookolie de Derde Petroleumhaven in Rotterdam in lekte.

"Met maximale inzet proberen we de olie uit het havenwater te krijgen en de schepen te reinigen", zegt De Vries. "We gaan vooral door waar we zaterdag mee zijn begonnen."

Maritieme dienstverlener HEBO is toen ingeschakeld om de olie op te ruimen. Er wordt sindsdien onder meer gebruik gemaakt van drijvende oliebarrières om de olie tegen te houden. HEBO is maandag met zes tot acht vaartuigen bezig om de olie te verwijderen.

Verschillende jachthavens in de regio zijn sinds zaterdagavond gesloten, om te voorkomen dat deze havens besmeurd raken met olie. Maandag wordt gekeken of deze weer open kunnen. Ook wordt er een wasstraat ingericht voor schepen, zodat die met heet water onder hoge druk olievrij gemaakt kunnen worden.

"Kortom, we zijn met maximale inzet bezig het een en ander weer schoon te krijgen", zegt De Vries. "Het is niet makkelijk. Het is langdurig en tijdrovend, maar we doen het wel."

Doordat er zoveel olie in het water zit, bestaat ondanks de maatregelen de kans dat sommige schepen een randje olie op hun romp mee vervoeren. "Het ligt op dit moment aan de mate van vervuiling of schepen mogen vertrekken. Als er risico is dat een schip grootschalige vervuiling over een gebied gaat verspreiden door er doorheen te varen, zeggen we nee."