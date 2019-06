Excelsior hengelt transfervrije Joël Zwarts binnen

In een half seizoen FC Dordrecht maakte de spits Zwarts zes doelpunten. De spits, die ook als linksbuiten uit de voeten kan, zat voor de winter twee keer op de bank bij het eerste van Feyenoord zonde te debuteren.

Zwarts speelde in de jeugd ook al voor Excelsior voordat hij naar Feyenoord vertrok. Er waren meerdere clubs geïnteresseerd in de fysiek sterke spits waaronder AZ. ''Bij Excelsior kan ik me het best ontwikkelen,'' zegt Zwarts.

Excelsior is de laatste weken flink bezig met het vormen van een nieuwe selectie. Zo werden al Kyle Ebecilio , Tobias Kleijweg en Sander Fischer aangetrokken en werden er twee jeugdspelers vastgelegd.